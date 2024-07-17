Çorlu'da iş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, iş makinesiyle otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 34 TC 2021 plakalı otomobil, R.S. yönetimindeki iş makinesiyle Nusratiye Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü S.B, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.