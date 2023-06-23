Çorlu'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir inşaatın 9. katında çalışan M.B. (24), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan M.B, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.