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Çorlu'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Çorlu'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir inşaatın 9. katında çalışan M.B. (24), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan M.B, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ Çorlu ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir inşaatın 9. katında çalışan M.B. (24), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan M.B, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.B, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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