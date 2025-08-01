Çorlu'da İnşaatta Bulunan Cesedin Üzerinden Kredi Kartı ve Telefon Çalan Şüpheliler Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan O.A'nın kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. O.A'nın cenazesi morga kaldırılırken, şüpheliler M.D. ve M.E. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki inşaatta bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, öldüğünü belirledikleri kişinin kayıp olarak aranan O.A. olduğunu tespit etti.

O.A'nın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu O.A'nın kredi kartı ve cep telefonunu öldükten sonra çalan M.D. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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