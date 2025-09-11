Haberler

Çorlu'da İnşaat iskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat iskelesinde boya yapan Cafer Güçlü, dengesini kaybederek 4. kattan düşüp yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Cafer Güçlü (38), inşaat iskelesinde boya yaptığı sırada 4'üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hatip Mahallesi Mimar Sinan 2'nci Sokak üzerindeki inşaatta meydana geldi. İnşaata işçi olarak çalışan Cafer Güçlü, boya yapmak için çıktığı iskelede, dengesini kaybederek 4'üncü kattan toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Cafer Güçlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güçlü'nün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

