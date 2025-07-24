Çorlu'da İnşaat İşçileri Arasında Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı, 8 Gözaltı

Çorlu'da İnşaat İşçileri Arasında Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı, 8 Gözaltı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki inşaat firması işçileri arasında park yeri yüzünden çıkan kavgada 2 işçi yaralandı, olay yerine müdahale eden bir polis memuru da hafif yaralandı. 8 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki inşaat firmasının işçileri arasında çıkan park yeri kavgasında başlarına çekiç darbesi alan 2 işçi ile olaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 8. Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın önünde, başka firmaya ait park halindeki kamyonetin sürücüsüyle inşaat çalışanları arasında, park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olaya firmalarda çalışan diğer işçiler de dahil oldu. Kavga sırasında, işçilerden H.G. ve S.D. başlarına gelen çekiç darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında bir polis memuru da hafif yaralandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. Olayda yaralanan işçiler H.G., S.D. ve polis memuru ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili B.Ş., O.G., E.G., H.G., S.U., A.D., M.Ö. ve K.İ.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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