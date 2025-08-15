Çorlu'da İki Ayrı Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan ot yangınları, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk yangın, bir sigara izmaritinin neden olduğu iddia edilirken, ikinci yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan ot yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Zafer Mahallesi Çağlayan Sokak'ta ot yangını çıktı. Atılan sigara izmaritinin neden olduğu iddia edilen yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangın çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
İkinci yangın yine Çorlu ilçesinde çıktı. Önerler Mahallesi Ulubatlı Hasan 6'ncı Sokak'taki ot yangını, rüzgarın etkisi ile büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine, çevredekiler su tankerleri ve iş makineleri ile destek verdi. Alevler yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Yangınlara ilişkin inceleme başlatıldı.