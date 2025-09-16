Çorlu'da İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Burs Başvuruları Başladı

Çorlu Belediyesince ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verilecek burs için başvurular başladı.

Çorlu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verilecek olan 4 bin liralık burs başvuruları 10 Ekim'e kadar yapılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başvuruların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne öğrenci ya da veliler tarafından yapılabileceğini söyledi.

- Çorlu'da trap atış müsabakası yapıldı

Çorlu ilçesinde, Güz Kupası Trap Atış Müsabakası yapıldı.

Çorlu Trap Atış Poligonu'nda yapılan etkinlik, iki ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Çorlu Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da 50 sporcunun yarıştığı müsabakayı takip etti.

Dereceye girenlere hediye verildi.

- Çorlu'da satranç turnuvası düzenlendi

Çorlu ilçesinde, İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 86 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda, Seyfettin Rüzgar Çelik birinci, Muhammet Ali Yurtseven ikinci, Emir Kös de üçüncü oldu.

Dereceye girenlere Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ödül verildi.

-Başkan Sarıkurt Hanımeli Çarşısı'nı ziyaret etti

Çorlu Belediye Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Hanımeli Çarşısı'nı ziyaret etti.

Sarıkurt, yerel üretici kadınlara desteklerini artırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kadınlarla sohbet eden Sarıkurt, üretimi daha da güçlendirecek çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sarıkurt, Hanımeli Çarşısı'nın açıldığı günden bu yana Çorlu'nun ekonomisine ve sosyal hayatına değer kattığını belirtti.