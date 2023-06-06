Çorlu'da içkili restorana alınmayan müşteriler iş yerini kurşunladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müşteri olarak gittikleri içkili restorana alınmayan Seven B. ile Ümit D., tabanca ile iş yerini bir günde iki kez kurşunladı. Restoranının kurşunlanma anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müşteri olarak gittikleri içkili restorana alınmayan Seven B. ile Ümit D., tabanca ile iş yerini bir günde iki kez kurşunladı. Restoranının kurşunlanma anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak üzerinde bulunan içkili restorana giden Seven B. ile Ümit D., iddiaya göre, içeriye müşteri olarak alınmadı. Buna sinirlenen iki kişi, iş yerini kurşunlayıp olay yerinden kaçtı. İşletme sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Polisin ayrılmasından sonra yeniden gelen 2 kişi bir kez daha iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Her iki saldırıda da yaralanan olmadı. İş yerinin kurşunladığı anlar ve sokak üzerindeki vatandaşların panik yaşadığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede şüphelilerin Seven B. ve Ümit D. olduğunu kaçtıkları otomobilin plakasını belirledi. İki şüpheli, Hıdırağa Mahallesi'nde polis tarafından olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Seven B. ve Ümit D., tutuklandı.