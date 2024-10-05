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Çorlu'da 'Huzur 59' Uygulaması: 13 Şüpheli Yakalandı

Çorlu'da 'Huzur 59' Uygulaması: 13 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Huzur 59' uygulamasında, polis ekipleri haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheliyi yakaladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Huzur 59' uygulamasında haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi'nde aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 400 polisin katılımıyla 'Huzur 59' uygulaması yapıtı. Çorlu ilçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk'ün yönettiği uygulamada, mahallenin giriş ve çıkışları ile belirli yerlerinde arama noktaları oluşturuldu. Uygulamada haklarında aramada kararı bulunan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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