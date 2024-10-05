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Çorlu'da Huzur 59 Uygulaması: 13 Şüpheli Yakalandı

Çorlu'da Huzur 59 Uygulaması: 13 Şüpheli Yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Huzur 59' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı. Uygulamada ayrıca eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplamda 130 bin lira ceza kesildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin 'Huzur 59' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, gece yarısı Hıdırağa Mahallesi'nde, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 400 polisin katılımıyla 'Huzur 59' uygulamasını yaptı. Çorlu Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk'ün yönettiği uygulamada, mahallenin giriş ve çıkışları ile belirli yerlerinde arama noktaları oluşturuldu. Haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Uygulamada eksiklikleri bulunan araç sürücülerine de 130 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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