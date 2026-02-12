Haberler

Tekirdağ'da büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir büfeden gıda ve alkollü içecek çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı, bir kişi ise ev hapsine alındı.

Polis ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde bulunan bir büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla C.D, Y.A ve A.C.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden C.D ve Y.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli A.C.D'ye ise 12 ay ev hapsi cezası verildi.

