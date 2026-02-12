Tekirdağ'da büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir büfeden gıda ve alkollü içecek çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde bulunan bir büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla C.D, Y.A ve A.C.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden C.D ve Y.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli A.C.D'ye ise 12 ay ev hapsi cezası verildi.