Çorlu'da Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silah sesleri üzerine bölgeye giden ekipler tarafından havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı Çırak Bayırı mevkisinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel