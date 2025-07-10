Çorlu'da Havaya Ateş Açan 6 Şüpheli Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silah sesleri üzerine bölgeye giden ekipler tarafından havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Çelebi Bulvarı Çırak Bayırı mevkisinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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