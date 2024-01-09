Çorlu'da Halk Otobüsü Çocuğa Çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa çarptı. Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.
Salih Omurtak Caddesi'nde H.B. idaresindeki 59 KG 167 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşımacılığı yapan halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki H.K.'ya çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.