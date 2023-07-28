Çorlu'da Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Tekirdağ Çorlu'dan Çerkezköy'e seyir halinde olan hafif ticari araç, Veliköy 1. Işıklar mevkiinde motor kısmından alev aldı. Sürücü tarafından yangın tüpüyle müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Çorlu'dan Çerkezköy'e seyir halinde olan hafif ticari araç, Veliköy 1. Işıklar mevkiinde motor kısmından alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K.'nin kullandığı 34 FV 1613 plakalı araçtan dumanlar çıktı. Bunun üzerine sürücü, aracı güvenlik şeridine çekti. Sürücünün araçtaki yangın tüpüyle yangını söndürme gayretleri yetersiz kalınca itfaiye ekipleri olay yerine gelerek aracın motor kısmında başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Kısmen yanarak kullanılamaz hale gelen aracın söndürme çalışmaları süresince akan trafik akışı ise olay yerinde zamanında müdahale eden jandarmanın müdahalesiyle sağlandı. İtfaiye ekiplerinin araçtaki yangını söndürmesinin ardından araç, olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı. - TEKİRDAĞ