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Çorlu'da hafif ticari araç yayalara çarptı: 3 yaralı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.U. ile 2 torununa, hafif ticari araç çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.U. ile 2 torununa, hafif ticari araç çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi ile Manolya Sokak yol ayrımından meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan S.U. ile 2 torununa, Ö.S.'nin kullandığı 06 FZ 5871 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen babaanne ile 2 torunu, hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürücü Ö.S. gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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