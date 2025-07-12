Çorlu'da Gencin Ölümünde 5 Zanlı Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Bünyamin E. (19) adlı gencin silahla vurulmasının ardından gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve zanlıların kimlikleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Silahtarağa Mahallesi'nde Bünyamin E'nin (19) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Y., H.U., D.U., M.G. ve O.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üç gün önce Silahtarağa Mahallesi'nde yürürken silahla vurularak ağır yaralanan Bünyamin E. (19) kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, zanlı H.Y., Kemalettin Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmıştı. Zanlının ifadesinin ardından olaya karıştığı iddia edilen 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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