Çorlu'da Gecekonduda Yangın ve Uyuşturucu Operasyonları
Çorlu ilçesinde kullanılmayan bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda mahalle sakinleri itfaiyeyi bilgilendirdi. Ayrıca, ilçe merkezinde şüpheli görülen iki kişi üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise ruhsatsız tabanca ile yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde kullanılmayan bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Nusratiye Mahallesi'nde kullanılmayan bir gecekonduda yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
-Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.