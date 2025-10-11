Çorlu'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Gazze'de halkına destek amacıyla kermes düzenlendi.

Çorlu Filistin İnisiyatifi Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek ve Filistin halkına destek amacıyla kermes gerçekleştirildi. Çorlu İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır'ın Kuran okumasıyla başlayan kermeste, vatandaşların el emeği yiyecek ve eşyaları satışa sunudlu.

Kermeste konuşan Çorlu Filistin İnisiyatifi Derneği Grup Sözcüsü Muhammed Özmen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiden insanların kermese destek verdiğini belirterek, "Buradaki STK'larımız, farklı görüşler, fikirler, partiler hepsi bir araya geldiler ve bu gördüğünüz organizasyonu hep beraber inşa ettik. Şu ya da bu olmadı; herkes bayrağını, simgesini bir kenara bıraktı ve sadece insan olarak bir araya geldi, bu teveccüh oluştu elhamdülillah. Bu yaptığımız kermes de tam bu barışa denk geldi. Umuyoruz ki Türkiye'den ve Çorlu'dan değişik kesimleri bir araya getirerek Gazze'deki halka, o insanlığa olan borcumuzu en azından kısmen de olsa ödemiş olacağız. Bu bağlamda ekim ayı içerisinde cumalarda pilav satışlarımız, ardından buradaki sergimiz bir hafta sürecek. 2 günlük kermesimizin ardından 19 Ekim'de bir yürüyüşümüz olacak. Bütün flamalar gri bir şekilde, tamamen insanlık adına Çorlu'dan ses vermeyi umuyoruz bu ayda" dedi.

Bir hafta boyunca açık kalacak kermeste ev yapımı yiyecekler, kullanılmayan kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları satışa sunuldu. Vatandaşlar, hem alışveriş yaparak hem de bağışta bulunarak Filistin halkına destek verdi.