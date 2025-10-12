Haberler

Çorlu'da Gaz Kaçağı ve Ehliyetsiz Sürücü Olayları

Çorlu ilçesinde gaz kaçağından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Bölgedeki doğal gaz ekipleri inceleme başlattı.

Çorlu ilçesinde, gaz kaçağından etkilendiği iddiasıyla 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesinde S.S, bakıcı olarak çalıştığı eve geldiğinde 3 kişiyi baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince F.Ç. (57), eşi B.Ç. (54) ve G.A. (85) Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, doğal gaz ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Çorlu'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki denetimlerinde T.Ö. idaresindeki motosikleti durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

İncelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye "ehliyetsiz motosiklet kullanmak", "dur ihtarına uymamak" maddelerinden 38 bin 723 lira ceza kesildi.

Trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
500
