Çorlu'da Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Yetkililer, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Çorlu'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 5 mağdur kadını kurtardı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
