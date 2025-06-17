Çorlu'da Firari Hükümlü Yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında 59 suç kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şahsın saklandığı adresi tespit etti ve gözaltına aldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında H.A'nın ilçe merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Hakkında 59 suçtan arama kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel