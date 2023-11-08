Çorlu'da Filistin İhtiyaç Sahiplerine Destek Kermesi Düzenlendi

Çorlu ilçesinde Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda, İlim Yayma Cemiyeti, Sivil Toplum Platformu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülük tarafından organize edilen kermeste kadınlar hazırladığı el emeği ürünleri satışa sundu.

iki gün boyunca sürecek kermesten elde edilen gelir, Çorlu İlçe Kaymakamlığı aracılığı ile Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, ilçede son derece önemli bir kermes düzenlendiğini belirtti.

Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olunacağını aktaran Eren, kermesi düzenleyen ve kermesten alışveriş yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Uzunlar Ortacami Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Ortacami Mahallesi Abdüllatif Paşa Sokak'ta başlayacak olan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Uzunlar, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Uzunlar, mahallede asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını ve amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu bir yaşam alanları sunmak olduğunu belirtti.

Uzunlar daha sonra mahallede vatandaşlara yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.