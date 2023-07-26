Çorlu'da Fabrika Bölgesinde Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrikaların bulunduğu bölgede anız ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına, itfaiye, kepçe, traktör ve polis TOMA'larıyla müdahale edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrikaların bulunduğu bölgede anız ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına, itfaiye, kepçe, traktör ve polis TOMA'larıyla müdahale edildi.

Çerkezköy yolu Silahtarağa Mahallesi Çorlu Mühendislik Fakültesi mevkiindeki ağaçlık alanda ve anız tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çatak bölgeye ulaşan yangın fabrikaların çevresini sardı.

Bölgeye, Çorlu ve Çerkezköy ilçesinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ayrıca yangına, traktör ve kepçelerin yanı sıra Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesindeki TOMA aracı da müdahale etti.

Su tankeri alevlere maruz kaldı

Ekipler, fabrika ve üretim tesislerini tehdit eden yangını kontrol altına almak için mücadele ederken, yangına müdahale eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankeri de alevlerin arasında kaldı. Tanker aracına sıçrayan yangın büyümeden çevredeki ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Su tankerinde maddi çaplı hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle bir işyerinde de hasar meydana geldi. Yangın sonrası kuru ot, anız, ağaçlık, saz ve çatak bölgeden oluşan 600 dönüm alan küle döndü. Ekipler soğutma çalışması da yaparak 4 saatlik müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ