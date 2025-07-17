Çorlu'da Ev Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çorlu ve çevresinde meydana gelen çok sayıda evden hırsızlık olayıyla ilgili Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kapı kilitlerini kırarak evlere giren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler Ömer A., Ayhan K. ve Mehmet Nuri A., düzenlenen operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.