Çorlu'da Eşini Vuran Kadına Ev Hapsi Cezası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan tartışmada tabancayla vurulan eşi Erdal Akıncı'nın (45) ölümüyle ilgili gözaltına alınan B.A.'ya (44) ev hapsi cezası verildi. B.A.'nın mahkemedeki ifadesinde, "Olay günü benim sigara içtiğimi gördü aramızda tartışma çıktı. Silah çıkartıp başına dayadı ben de 'Ne yapıyorsun' dedim ve silah ateş aldı" dediği öğrenildi.

Olay, önceki gün Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'taki Akıncı Apartmanı'nda meydana geldi. Bir çocukları bulunan fabrika işçisi Erdal Akıncı ile eşi B.A. arasında tartışma çıktı. Çiftin tartışması sırasında Erdal Akıncı, tabancayla vuruldu. Erdal Akıncı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdal Akıncı, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan B.A. ile olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ifadesine başvuruldu. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi verilerek serbest bırakıldı. B.A.'nın ifadesinde, eşinin kendisini sürekli şiddet uyguladığını belirterek, "Biz zaten boşanmıştık sonra tekrar evlendik. Her şeye kızıyordu ve benim dışarıya çıkmama hatta sigara içmeme bile izin vermiyordu. Sürekli olarak baskı yapıyordu, beni eve hapsediyordu. Olay günü benim sigara içtiğimi gördü, aramızda tekrar tartışma çıktı. Silah çıkartıp başına dayadı. Ben de 'Ne yapıyorsun' dedim ve silah ateş aldı" dediği öğrenildi.