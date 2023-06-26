Çorlu'da Eşini Tabancayla Vurarak Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde E.A'yı tabancayla vurulmuş ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. E.A'nın eşi B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.