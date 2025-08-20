Çorlu'da Elektrikli Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

14 yaşındaki B.C., elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, B.C. hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı B.C. (14), yaralandı.

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kullandığı elektrikli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan B.C.'ye, Erdoğan B.'nin kullandığı 59 RS 256 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisikletten düşen B.C., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.C., ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Erdoğan B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

500
