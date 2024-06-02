Çorlu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 Özbekistan uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi çalışmaları kapsamında belirlenen 4 adrese düzenlediği operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.Ç. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adreslerde yakalanan Özbekistan uyruklu 9 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.