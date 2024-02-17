Çorlu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 38 zanlıdan 12'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden biri ev hapsiyle cezalandırılırken, geri kalanlar serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 38 zanlıdan 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ev hapsiyle cezalandırıldı, diğerleri serbest bırakıldı.
İlçede fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında masaj salonlarına dün düzenlenen operasyonda 25'i kadın 38 zanlı gözaltına alınmıştı.