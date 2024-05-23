Çorlu'da Düşen Serçe Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yuvasından yere düşen serçe yavrusu, duyarlı vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yuvasına geri konuldu. Mavili Bahçe Sokak'ta yaşayanlar yerde gördükleri serçe yavrusunun apartman çatısındaki yuvasından düştüğünü fark etti. Serçenin yuvasına konulması için itfaiyeden yardım istendi. Çorlu İtfaiye ekipleri merdivenle çatıda bulunan yuvaya ulaştı ve serçe yuvasına yerleştildi. Vatandaşlar, serçe yavrusunu kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yuvasından yere düşen serçe yavrusu, duyarlı vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yuvasına geri konuldu.
Mavili Bahçe Sokak'ta yaşayanlar yerde gördükleri serçe yavrusunun apartman çatısındaki yuvasından düştüğünü fark etti.
Serçenin yuvasına konulması için itfaiyeden yardım istendi.
Çorlu İtfaiye ekipleri merdivenle çatıda bulunan yuvaya ulaştı ve serçe yuvasına yerleştildi.
Vatandaşlar, serçe yavrusunu kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.