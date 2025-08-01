Çorlu'da Dur İhtarıyla Kaçan Otomobil Kaza Yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, seyir halindeki hafif ticari araç ve motosikletle park halindeki iki araca çarpıp, kaçtı.

Olay gece saatlerinde Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen seyir halinde otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil kaçarken, önce seyir halindeki İ.T. yönetimindeki 59 AIT 152 plakalı hafif ticari araca, ardından A.H.C.'nin kullandığı 48 ABM 378 plakalı motosiklete çarptı. Hızını alamayan sürücü, park halindeki iki otomobile daha çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İ.T. ve motosiklet sürücüsü A.H.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan otomobilin sürücüsü takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,