Çorlu'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonrasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini korurken, motosikletin çalındığı belirlendi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü kazada ağır yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü R.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, yapılan kontrolde motosikletin Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nden çalındığı belirlendi.