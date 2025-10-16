Haberler

Çorlu'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltında, 11 Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, lösemi hastası bir çocuk için yardım kampanyası adı altında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli tutuklandı ve suçtan elde edilen 59 bin 700 lira ile 86 gram altın ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini farklı illerde bulunan belediye başkan yardımcıları olarak tanıtan ve lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından başlatılan kampanyaya yardım topladıklarını ileri sürerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yaparak 17 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 lira ve 86 gram altın ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.