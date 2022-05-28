Çorlu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Çorlu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Nusratiye Mahallesi Omurtak Caddesi'nde Serhat Y. idaresindeki 39 LM 366 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Serhat Y'nin tedavisi sürüyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel