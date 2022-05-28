Çorlu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Çorlu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Çorlu'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Nusratiye Mahallesi Omurtak Caddesi'nde Serhat Y. idaresindeki 39 LM 366 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Serhat Y'nin tedavisi sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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