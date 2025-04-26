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Çorlu'da Demir Doğrama Dükkanında Yangın Çıktı

Çorlu'da Demir Doğrama Dükkanında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir demir doğrama dükkanında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından iş yerinde maddi hasar oluştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde demir doğrama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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