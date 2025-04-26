Çorlu'da Demir Doğrama Atölyesinde Yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde demir doğrama atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 9'uncu Sokak üzerinde bulunan demir doğrama atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırıyor.