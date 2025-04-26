Çorlu'da Demir Doğrama Atölyesinde Yangın
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde demir doğrama atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 9'uncu Sokak üzerinde bulunan demir doğrama atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel