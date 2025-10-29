Çorlu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Çorlu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyetin 102'nci yılı dolasıyla yapılan spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verilirken, öğrenciler tarafından şiirler okunarak ve günün anlamı ile ilgili konuşmalar yapıldı.

Kaymakam Niyazi Erten'in konuşmasının ardından, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Öğrenciler ile askeri birliklerin geçiş seremonilerinin ardından, askeri araçlar da geçiş yaptı.

Törene 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Çorlu Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.