Çorlu'da Çöp Toplama Kamyonu Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği çöp toplama kamyonunun tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Hatip Mahallesi çöp döküm sahası kara yolunda meydana geldi. Çorlu Belediyesi'ne ait 16 NBY 51 plakalı çöp toplama kamyonu, sürücüsü Şerif Eş'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Kupa kısmı kopup ikiye ayrılan kamyonda Şerif Eş ile Gökberk Hekimoğulları ve Ahmet İşbilen yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın devrildiği bölgeden sedyeyle taşınan yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.