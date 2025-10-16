Çorlu'da Çöp Kamyonu Devrildi: 3 İşçi Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkan bir çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ş.E. yönetimindeki Çorlu Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Hatip Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Ş.E. ile araçta bulunan işçiler G.H. ve A.İ. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel