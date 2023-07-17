Çorlu'da çıkan yangın söndürüldü, Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 1 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalettin Mahallesi çevre yolundaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Ö.L.K'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ö.L.K, "Uyuşturucu madde satmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.