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Çorlu'da çıkan yangın piknik alanını ve tarım arazilerini etkiledi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle piknik alanından yakındaki tarım arazilerine sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında çıkan ve tarım arazilerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Türkgücü Mahallesi Beş Kavak Piknik Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki hasat edilmiş buğday tarlasına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tekirdağ İtfaiye Çorlu Yaşam Güncel Haberler

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