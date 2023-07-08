Çorlu'da çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni sigara izmariti olabilir.

Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak ile Salhane Sokak kavşağı sebze hali karşısında meydana geldi. Çorlu Kalesi çevresinde denetime çıkan polis ekipleri, ot yangınına rastladı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak yangının daha fazla büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

Yangının dikkatsizce atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.