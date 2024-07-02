Çorlu'da çıkan tarla yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Karatepe mevkisinde çıkan tarla yangını itfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından söndürüldü. Yangında 300 dönüm buğday ekili 800 dönüm tarım alanı ile İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı atış poligonu zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan tarla yangını söndürüldü.
Karatepe mevkisinde bir tarlada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, TOMA ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürülen yangında, 300 dönüm buğday ekili 800 dönüm tarım alanı ile İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı atış poligonu zarar gördü.