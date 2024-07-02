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Çorlu'da çıkan tarla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan tarla yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangında 200 dönüm buğday ekili tarım alanı ile İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı atış poligonu zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan tarla yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Karatepe mevkisinde bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangında şu ana kadar 200 dönümü buğday ekili 700 dönüm tarım alanı ile İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı atış poligonu zarar gördü.

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Kaynak: AA / Güncel

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