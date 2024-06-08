Çorlu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'de B.D. ile henüz ismi belirlenemeyen bir kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli cebinden çıkarttığı bıçakla B.D'yi yüzünden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yere çöp atma yüzünden çıktığı iddia edilen olay, etraftaki güvenlik kameralarına da yansıdı.