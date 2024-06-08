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Çorlu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli tarafından bıçaklanan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'de B.D. ile henüz ismi belirlenemeyen bir kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli cebinden çıkarttığı bıçakla B.D'yi yüzünden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yere çöp atma yüzünden çıktığı iddia edilen olay, etraftaki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Çorlu Olay Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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