Çorlu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Seymen Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Seymen Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.