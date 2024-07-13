Çorlu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Yenice Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.