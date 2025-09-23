Haberler

Çorlu'da Cenaze Nakil Aracına Çarpan Motosiklet Kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cenaze nakil aracına çarpan motosikletteki iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Koçer idaresindeki 59 AJG 476 plakalı motosiklet, Reşadiye Mahallesi'nde cenaze nakil aracına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Koçer ile yanında bulunan Özlem Koçer hafif yaralandı.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
