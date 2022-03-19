ÇORLU'DA BULUNAN KEMİKLERİN 8 AYDIR KAYIP ADAMA AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan DNA testi, 8 ay önce kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu tespit edildi.

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik alanında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında koyun otlatan çoban, Kafatası ve kemikleri görünce polise haber vermiş ve ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da bulmuştu. Çorlu İlçe Cunhuriyet Başsavcılığı tarafından Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine kayıp başvurusu yapanları incelemeye aldı.

'KAYIP YUNUS DÖNERTAŞ'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Yapılan eşleştirmeler sonucu 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Yunus Dönertaş'e ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri İlçesi'ne bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Yunus Dönertaş, sosyal medya üzerinde tanınmış biri olarak biliniyordu. Çorlu İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.(DHA)