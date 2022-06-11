Çorlu'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Çorlu'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. H.K. idaresindeki 59 ADY 360 plakalı otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde, H.A. isimli kadına çarptı. Kazada hafif yaralanan H.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Güncel Haberler

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