Çorlu'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Çorlu'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

H.K. idaresindeki 59 ADY 360 plakalı otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde, H.A. isimli kadına çarptı.

Kazada hafif yaralanan H.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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